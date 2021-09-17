Bursa’da feci olay! 1,5 tonluk trafonun altında ezilerek hayatını kaybetti
Bursa’da inşası süren bir inşaatın şantiyesinde gerçekleşen feci hadisede; bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında ezilerek yaşamını yitirdi. O anlar da şantiyenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
TRAFO DENGEDEN ÇIKTI
İddiaya göre, forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç. tırda yüklü olarak bulunan 1,5 tonluk elektrik trafosunu indirmeye çalıştığı sırada forklift ayaklarında bulunan trafo; dengeden çıkarak 35 yaşındaki Şerif Özdemir'in üzerine düştü.
2 KİŞİ SON ANDA KURTULDU
O sırada Özdemir'in yanında bulunan iki arkadaşı da trafonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Trafonun altında kalan Özdemir'i çıkartmak için şantiyede bulunan bütün arkadaşları seferber oldu. O anlar ise şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sonrasında 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Forklift sürücüsü T.Ç.'nin ise Demirtaş Polis Karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Şerif Özdemir'in cenazesi Arabayatağı Nur Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karapınar mezarlığında toprağa verildi.
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