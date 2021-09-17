Bursa’da feci olay! 1,5 tonluk trafonun altında ezilerek hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Diğer yandan sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sonrasında 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.