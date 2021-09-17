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Eşini ve bebeğini kolonya ile yakan baba konuştu: Nasıl oldu bilmiyorum

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Eşini ve bebeğini kolonya ile yakan baba konuştu: Nasıl oldu bilmiyorum

İzmir Menderes’te, aralarında çıkan tartışmada karısını ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerlerine kolonya döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayın zanlısı Veysi E.,’nin ifadesinde "Nasıl oldu bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sularında Menderes ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddiaya göre, Veysi E., 21 yaşındaki eşi Fatma E., çalıştığı süpermarketten öğle yemeğine eve geri gelmeyince kıskançlıktan deliye döndü. Karısının çalıştığı süpermarkete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi döverek eve götürdü. Burada eşini dövmeye devam eden saldırgan, Fatma E. ile 1,5 yaşındaki bebekleri Ömer E.'nin üstüne kolonya döküp, anne ve bebeğini yaktı.

KOMŞULAR FERYATLARINA YETİŞTİ

Talihsiz kadının ve bebeğin çığlıklarını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN GERÇEKLERİ ANLATAMADI
Eşi tarafından kolonya dökülerek yakılan Fatma E., polis ekiplerine hastanede verdiği ilk ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak hastanede tedavisi süren Fatma E., daha sonra ilk ifadeyi tehdit altında olduğu için korkarak verdiğini, kendisini ve bebeğini kocasının kolonya dökerek yaktığını söylediği öğrenildi.

"NASIL OLDU BİLMİYORUM"
Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Veysi E.'nin emniyetteki ifadesinde "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI
Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca Veysi E.'nin yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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