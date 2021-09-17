Eşini ve bebeğini kolonya ile yakan baba konuştu: Nasıl oldu bilmiyorum
İzmir Menderes’te, aralarında çıkan tartışmada karısını ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerlerine kolonya döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayın zanlısı Veysi E.,’nin ifadesinde "Nasıl oldu bilmiyorum." dediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sularında Menderes ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti.
İddiaya göre, Veysi E., 21 yaşındaki eşi Fatma E., çalıştığı süpermarketten öğle yemeğine eve geri gelmeyince kıskançlıktan deliye döndü. Karısının çalıştığı süpermarkete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi döverek eve götürdü. Burada eşini dövmeye devam eden saldırgan, Fatma E. ile 1,5 yaşındaki bebekleri Ömer E.'nin üstüne kolonya döküp, anne ve bebeğini yaktı.
KOMŞULAR FERYATLARINA YETİŞTİ
Talihsiz kadının ve bebeğin çığlıklarını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN GERÇEKLERİ ANLATAMADI
Eşi tarafından kolonya dökülerek yakılan Fatma E., polis ekiplerine hastanede verdiği ilk ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak hastanede tedavisi süren Fatma E., daha sonra ilk ifadeyi tehdit altında olduğu için korkarak verdiğini, kendisini ve bebeğini kocasının kolonya dökerek yaktığını söylediği öğrenildi.
"NASIL OLDU BİLMİYORUM"
Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Veysi E.'nin emniyetteki ifadesinde "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca Veysi E.'nin yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...
- Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021...
- 17 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Cuma büyük ödül...
- Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı?
- KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı yapan yerler! KPSS kaç puanla nereye girilir?
- YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YÖKDİL soru cevap kitapçığı erişime açıldı!
- YÖK ATLAS ek tercih robotu 2021! ÖSYM YÖK ATLAS taban puanları başarı sıralamaları nasıl?
- YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!
- YKS ek tercih ücreti ne kadar kaç TL? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? (YKS ek tercih kılavuzu)
- 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak?
- YKS 2. ek tercih taban puanı kaç? 2021 üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar nedir? ÖSYM kılavuz!