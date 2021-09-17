Eşini ve bebeğini kolonya ile yakan baba konuştu: Nasıl oldu bilmiyorum

TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN GERÇEKLERİ ANLATAMADI

Eşi tarafından kolonya dökülerek yakılan Fatma E., polis ekiplerine hastanede verdiği ilk ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak hastanede tedavisi süren Fatma E., daha sonra ilk ifadeyi tehdit altında olduğu için korkarak verdiğini, kendisini ve bebeğini kocasının kolonya dökerek yaktığını söylediği öğrenildi.