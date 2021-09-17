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İstanbul’da camide imama ve cemaate saldırı! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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İstanbul’da camide imama ve cemaate saldırı! O anlar kamerada

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde alkollü bir şekilde gittiği camide imam ile cemaate sopayla saldırdığı öne sürülen şahıs cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen akşam saatlerinde Sultançiftliği Merkez Camii'nde gerçekleşti. İddiaya göre, caminin imamın sahip çıkarak 1 hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir halde camiye gitti.

HEM İMAMA HEM CEMATE SALDIRDI

İmamın uyarısı ile buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı.

Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri devam eden Ali Y.'nin alkollü olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Diğer taraftan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Videoda eli sopalı kişinin cemaate saldırdığı ardından cemaatin saldırganı dövdüğü anlar yansıyor.

Camide imam ve cemaate saldırı CAMİDE İMAM VE CEMAATE SALDIRI
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