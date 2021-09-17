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Benzin dökerek kendini yakmak istedi! Polis memuru kendi canını yok sayarak önledi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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Benzin dökerek kendini yakmak istedi! Polis memuru kendi canını yok sayarak önledi

Kayseri'de eski karısına nafakasını ödeyemediğini öne süre kişi, aracının üstünde üstüne benzin dökerek kendini ateşe vermeye çalıştı. Şahsın dikkatsizliğinden yaralanan bir polis kendi canını riske atarak adamı etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen olayda H.T. (36), eski karısına nafakasını ödeyemediği gerekçesiyle aracının üzerinde üstüne benzin dökerek kendini ateşe vermek istedi.

Etraftaki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine emniyet, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, şahsı ikna çabalarına başladı. Bidonun içerisindeki benzini üzerine dökmeye devam eden H.T., bir müddet sonra aracın üstünden inerek yürümeye başladı.

Adamın dikkatsizliğinden yararlanan Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis, kendi canını riske atarak adamın üzerine atladı.

Etkisiz hale getirilen H.T.'nin elindeki benzim bidonu ve çakmak alınırken, etraftaki vatandaşlarda derin bir 'oh' çekti.

H.T. olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde karakola götürüldü.

İtfaiye ekipleri de yere dökülen benzini ve aracı su ile temizledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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