16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri "Tostçu Mahmut" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

"Tostçu Mahmut" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
ABONE OL
Tostçu Mahmut olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt Adana’da son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen 27 yaşındaki Anıl Kurt, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından helallik alınması için Adana'da Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki iş yeri ve evinin olduğu sokağa götürüldü.

Burada bekleyen Kurt'un ailesi ve sevenleri, gözyaşı döktü.

Kurt'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Anıl Kurt, dün İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.


Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? ÜTÜ TOST İLE ÜNLENMİŞTİ! TOSTÇU MAHMUT NEDEN ÖLDÜ?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA