Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Tostçu Mahmut neden öldü? Adana'da 2017 yılında sosyal medya sayesinde popüler hale gelen "Tostçu Mahmut", 'ütü tost' ile şöhret yakalamıştı. Ünlü tostçunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tostçu Mahmut'un hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından "Tostçu Mahmut neden öldü?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte Tostçu Mahmut'un hayat hikayesi...