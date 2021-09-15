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Haberler Galeri Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Tostçu Mahmut neden öldü? Adana'da 2017 yılında sosyal medya sayesinde popüler hale gelen "Tostçu Mahmut", 'ütü tost' ile şöhret yakalamıştı. Ünlü tostçunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tostçu Mahmut'un hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından "Tostçu Mahmut neden öldü?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte Tostçu Mahmut'un hayat hikayesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 12:48
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Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Ütü kullanarak yaptığı tostlarla ünlenen Mahmut Anıl Kurt hayatını kaybetti. Adana'da fenomen olan Tostçu Mahmut'un vefat haberinin ardından sevenleri yasa boğuldu. İstanbul Beşiktaş'ta mekan açmak için hazırlıklar yapan Tostçu Mahmut'un hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

TOSTÇU MAHMUT NEDEN ÖLDÜ?

Müslüm Gürses şarkıları söyleyerek 'ütü tost' yapan "Tostçu Mahmut"un sahibi Mahmut Anıl Kurt trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

Tostçu Mahmut'un resmi instagram hesabındaki story kısmından yapılan paylaşımda, "Mahmut ustamızı trafik kazasında kaybettik. Mekanı cennet olsun. Cenaze ile ilgili bilgiyi sayfadan duyuracağız. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerine yer verildi.

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Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

TOSTÇU MAHMUT KİMDİR?

Adana'da küçük tablasında yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'da vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için dakikalarca sırada bekliyordu.

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Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?

"Tostçu Mahmut" olarak ünlenen Anıl Kurt'un mottosu ise "Acı atıyorum abi" ya da Adana şivesi ile "Acı atüyürüm abi" olarak biliniyor.