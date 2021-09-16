Son dakika: Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
YAŞAM AA
Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, işçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Bölgede asfalt bakım çalışmaları yürüten firmanın işçilerini taşıyan Hacı Kulak'ın kullandığı 06 FU 8621 plakalı minibüs, otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, Barış Boztaş yönetimindeki 33 AGE 206 otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile işçiler Hüseyin Tilki, Kenan Alp, Kemal Meriç, Özkan Benli, Mustafa Üzüm ve Samet Akaz yaralandı.
Yaralılar, Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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