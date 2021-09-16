Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

AKŞAM BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Doğu Karadeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.