Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada vatandaşlara yönelik sel, su baskını gibi doğal afetlere yönelik dikkatli olmaları istendi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek?İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun çok sayıda bölgesine yönelik kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
AKŞAM BOYUNCA ETKİLİ OLACAK
Doğu Karadeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Kayseri'nin batı kesimleri (Perşembe günü il geneli) ve Ankara'nın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SEL BASKINI TEHLİKESİ
Aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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