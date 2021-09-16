Uzaya gitmek ne kadara mâl oluyor? 3 Türk uzay yolcusu
Milletimizin uzaya duyduğu ilgi ve hükümetin uzayla ilgili yürüttüğü çalışmalar herkesin malumu. Uzayda kurulacak ilk ülkeye Türkiye'den çok fazla talep var. Seyahatin bedeliyse 250.000 dolara kadar çıkabiliyor. Peki, uzaya nasıl gidiliyor? Uzaya gitmek ne kadar? İşte bütün detaylar...
Türkiye'nin uzaya ilgisi malum… UFO görünce taşlayan bizde, uzaylı türkücümüz de olduğuna göre ileride sıradanlaşacak uzay seyahatlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sık sık görmek mümkün.
HANGİ TURLA UZAYA GİDEYİM DİYORSANIZ…
XCOR Aerospace isimli şirket 95 bin dolara uzay seyahati sağlıyor. Şirket 2014 yılında test uçuşlarına başladı. Firma şu tarihe kadar 300 bilet sattı.
World View Enterprises
Şirket 75 bin dolara uzay seyahati satıyor. Yerden 100 bin feet havada kalınıyor. Seyahatin 4 saat sürmesi bekleniyor.
Zero-G
100 dakika sürecek seyahatte 15 kişi taşınıyor. Firma henüz başlamadı seyahatlerine 120 kişi 78 bin ülkeden başvurdu.
Virgin Galactic
İngiliz çılgın iş adamı Richard Branson'ın şirketi Virgin Galactic 250 bin dolar ödeyeni atmosfer dışına çıkarıyor.
UZAYA GİDECEK İLK TÜRK: HALİL KAYIKÇI
Uzaya gidecek ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise İTÜ Uzay Mühendisliği öğrencisi Halil Kayıkçı olacak. Kayıkçı özel bir şirketin çekilişine katıldı ve testler sonrası uzaya gitmeye hak kazandı. Habertürk Gazetesi'nden Ümran Avcı'ya konuşan Kayıkçı, "Kayıkçı, "Uzay yolculuğundan korkmuyorum çünkü İstanbul'da yaşamak daha tehlikeli bence" demişti. Kayıkçı yolculuğunu bu yıl içerisinde gerçekleştirecek
TÜRKİYE'DEN 3 KİŞİ SEÇİLDİ
2008 yılında uzaya turist olarak giden Richard Garriott, "Uzaya yolculuk tarihi içinde bugüne kadar ne yapıldıysa hepsini öğreniyorsunuz" dedi. Garriott aldığı eğitimi dalış için sertifika almaya benzetiyor.
ABD merkezli SCX firması Türkiye'den üç kişiyi uzaya götürmek üzere anlaştı bile. Firmadan yapılan açıklamaya göre iş kadını Ahu Uysal ve Timur Özkan ise Ercan Kaygısız isimli vatandaşlar uzayı görme şansını yakalayacak. Seyahatin ne zaman gerçekleşeceği kesin olarak açıklanmazken müşterilerin uzaya yolculuk için harcayacakları para 100 bin dolar.
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