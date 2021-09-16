Uzaya gitmek ne kadara mâl oluyor? 3 Türk uzay yolcusu

ABD merkezli SCX firması Türkiye'den üç kişiyi uzaya götürmek üzere anlaştı bile. Firmadan yapılan açıklamaya göre iş kadını Ahu Uysal ve Timur Özkan ise Ercan Kaygısız isimli vatandaşlar uzayı görme şansını yakalayacak. Seyahatin ne zaman gerçekleşeceği kesin olarak açıklanmazken müşterilerin uzaya yolculuk için harcayacakları para 100 bin dolar.

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