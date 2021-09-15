Türkiye’de mantar kaynaklı zehirlenmeler yükseliyor! Karaciğer yetmezliğine neden oluyor

ÖLÜME SEBEP OLUYOR

Hasta yakınlarından alınan mantar örnekleri ile hastalardan alınan serum ve idrar örneklerinden yapılan analizlerden, çok sayıda zehirlenme vakasına sebep olan mantarın, sinek mantarı ve Amanita Pantherina olduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Mantarlar gerek lezzetli gerek protein oranlarının yüksek olması gerekse doğada ulaşılabilirliğinin kolay olmasıyla insanları cezbetmektedir. En önemli sorun doğadan toplanan mantarların aynı zamanda öldürücü derecede zehirli olma ihtimali ve her yıl dünyada çok sayıda ölüme sebep olmasıdır. Mantarlar ılıman ve nemli iklimleri sevdiklerinden Karadeniz Bölgesi yabani mantarların yetişmesi açısından en uygun iklime sahip bölgedir ve zehirlenmelerin önemli bir oranı yağışların daha fazla olduğu bahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Zehirli mantarların toksinleri ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklıdır. Tek bir zehirli mantarın bile yetişkin bir insanı öldürebilecek toksine sahip olma potansiyeli bulunmaktadır."