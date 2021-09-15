Şarj istasyonu tasarladı! Engellilere umut olacak
Samsun'da Olgun Aydoğan (55), engelli kişiler için basit kullanılabilirliğe sahip 20 kilogram ağırlığına sahip şarj istasyonu tasarladı. Bu tasarım sayesinde engellilerin hayatı kolaylaşacak.
2017'den bugüne kadar geçen zaman zarfında engelli vatandaşlar için Türkiye'de 2 binin üzerinde akülü araç hibe ettiğini dile getiren gurbetçi Olgun Aydoğan, bu defa da yolda kalma riski yaşayan engelliler için mini bir şarj istasyonu tasarladı.
SEVİNDİREN TASARIM
Yalnızca 20 kilo ağırlığında ve kolay kurulumu olan cihaz pek çok engelli vatandaşı şimdiden sevindirdi.
RAHATLIKLA KONSERE GİDEBİLECEKLER
Özellikle Samsun'da kurulan şarj istasyonlarında makara sistemi olmasından dolayı çabuk bozulduğunu dikkat çeken Olgun Aydoğan, "Samsun'da 20-25 tane bölgeye konulursa bu kardeşlerimiz hiç korkmadan Batıpark, Doğupark ve konser alanlarına rahatlıkla gidecekler" dedi.
"EN BÜYÜK SORUNLARI..."
Engelli araç kullanan bireylerin dışarıdaki en büyük sorunlarından birinin şarj konusu olduğunu ifade eden Olgun Aydoğan, "2017 yılının Aralık ayından bu yana kadar aşağı yukarı 2 bin tane akülü engelli araç dağıttık. Tamamını hibe ettik. Bu kardeşlerimizin en büyük sorunlarında birisi evden çıktıklarında yolda aküleri bittikleri zaman ne yapacaklar. Şarj cihazları oluyor ama takacak soket veya priz bulamıyorlar. Bazı belediyelerimiz kurdu. Bu kurulan sistemler makara sistemi olduğu için zamanla bu sistemler tamamen bozuluyor ve yerlerde sürünüyor. Çok maliyeti olmayan belediyelerin kendi bünyelerinde yapabilecekleri çok basit bir aparat tasarladım. Aşağı yukarı 20 kilodur. Bundan belirli bir bölgeye konulursa örneğin Samsun'da 20-25 tane bölgeye konulursa bu kardeşlerimiz hiç korkmadan Batıpark, Doğupark, etkinlik alanlarına rahatlıkla gidebilecekler. Bazı aküler 4-5 saat gidiyor. Ürünün tasarımı tamamen bana ait. Güzel bir şekilde geliştirdik ve hiçbir şekilde ticari, maddi bir beklentim yok" diye konuştu.
"BİZ AYRI BİR DÜNYANIN İNSANI OLDUK"
2011 yılında geçirdiği iş kazası sonucunda akülü sandalyeye bağlı kalan Davut Demirtaş, "Akülü sandalyeye bağlı kaldıktan sonra biz ayrı bir dünyanın insanı olduk. Aküler bittiği zaman bir yere çıkamıyoruz. Şarj bittiği zaman şarj istasyonu bulamıyoruz. Acaba düğüne gitsek, sahile gitsek eve çıkabilir miyiz korkusu yaşıyoruz. Bunun için şarj istasyonları bize sıkıntı oluyor. Genellikle kabloları da dışarda kaldığı zaman eziliyor. Olgun Bey'in geliştirdiği cihaz bizim için çoğaltılırsa çok iyi olur. Düğün salonları olsun, toplu taşıma merkezleri olsun, kafeler olsun bu gibi yerlerde bu cihazlar olduğu zaman engelliler akşamları çıkabilir. Evden korkarak çıkıyoruz. Cihazı denedim. Kullanımı çok kolay" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman?
- AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? ATV yayın akışı...
- Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021! Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı!
- Exxen'de kaç kişi izleyebilir? Exxen'i aynı anda kaç kişi kullanabilir? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir?
- Exxen'de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi...
- Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe tek maç üyelik var mı?
- Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi?
- KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...
- Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?
- Faiz %0,49’dan 1,42’ye yükseliyor! Kredi borçlarına yapılandırma müjdesi! Bankalardan kredi çekenler...
- Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?