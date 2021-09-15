Şarj istasyonu tasarladı! Engellilere umut olacak





"EN BÜYÜK SORUNLARI..."

Engelli araç kullanan bireylerin dışarıdaki en büyük sorunlarından birinin şarj konusu olduğunu ifade eden Olgun Aydoğan, "2017 yılının Aralık ayından bu yana kadar aşağı yukarı 2 bin tane akülü engelli araç dağıttık. Tamamını hibe ettik. Bu kardeşlerimizin en büyük sorunlarında birisi evden çıktıklarında yolda aküleri bittikleri zaman ne yapacaklar. Şarj cihazları oluyor ama takacak soket veya priz bulamıyorlar. Bazı belediyelerimiz kurdu. Bu kurulan sistemler makara sistemi olduğu için zamanla bu sistemler tamamen bozuluyor ve yerlerde sürünüyor. Çok maliyeti olmayan belediyelerin kendi bünyelerinde yapabilecekleri çok basit bir aparat tasarladım. Aşağı yukarı 20 kilodur. Bundan belirli bir bölgeye konulursa örneğin Samsun'da 20-25 tane bölgeye konulursa bu kardeşlerimiz hiç korkmadan Batıpark, Doğupark, etkinlik alanlarına rahatlıkla gidebilecekler. Bazı aküler 4-5 saat gidiyor. Ürünün tasarımı tamamen bana ait. Güzel bir şekilde geliştirdik ve hiçbir şekilde ticari, maddi bir beklentim yok" diye konuştu.