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Kötü koku üzerine savcılık harekete geçti! Onlarca kediyi vinçle çıkardılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Kötü koku üzerine savcılık harekete geçti! Onlarca kediyi vinçle çıkardılar

Bolu’da bir apartmandaki kötü koku oturanları isyan ettirdi.  Komşularının şikayetinin üzerine savcılık kararıyla 34 yaşındaki Sevim K.'nin evine giren ekipler, 50 kedi ile karşılaştı. Kediler, vinçle evin camından çıkarıldı.


KOlay, ağustos ayında Borazanlar Mahallesi'ndeki bir binada yaşandı.

EVE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin evineBolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri gönderildi.

SAVCILIK İZNİYLE EVE GİRİLDİ

Sevim K.'nin kapıyı açmaması üzerine bu kez savcılıktan izin alındı.

Bunun üzerine ekipler, dün akşam savcılık kararıyla Sevim K.'nin evine girdi.

EVDEN 50 KEDİ ÇIKTI

Evde 50 kedi bulan ekipler, hayvanları kafese koyup vinçle pencereden çıkardı.

Kediler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Evde de temizlik çalışması başlatılırken, Sevim K. tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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