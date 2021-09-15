Kötü koku üzerine savcılık harekete geçti! Onlarca kediyi vinçle çıkardılar
YAŞAM DHA
Bolu’da bir apartmandaki kötü koku oturanları isyan ettirdi. Komşularının şikayetinin üzerine savcılık kararıyla 34 yaşındaki Sevim K.'nin evine giren ekipler, 50 kedi ile karşılaştı. Kediler, vinçle evin camından çıkarıldı.
KOlay, ağustos ayında Borazanlar Mahallesi'ndeki bir binada yaşandı.
EVE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin evineBolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri gönderildi.
SAVCILIK İZNİYLE EVE GİRİLDİ
Sevim K.'nin kapıyı açmaması üzerine bu kez savcılıktan izin alındı.
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