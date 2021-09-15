Kötü koku üzerine savcılık harekete geçti! Onlarca kediyi vinçle çıkardılar

EVE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin evineBolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri gönderildi.