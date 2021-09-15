Düzce’de bir haftadır aranıyordu! Sığınakta cesedi bulundu

Kuvancak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin akabinde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan İbrahim Kuvancak'ın kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu ile netleşecek.

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