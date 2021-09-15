Düzce’de bir haftadır aranıyordu! Sığınakta cesedi bulundu
YAŞAM DHA
Düzce'de, ailesinin bir hafta önce kayıp ihbarı verdiği 40 yaşındaki İbrahim Kuvancak’ın oturduğu apartmanın sığınağında cesedi bulundu. Vücudunda darp veya yara izi bulunmayan Kuvancak’ın ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.
Düzce'de Çavuşlar Mahallesi'ndeki binanın sığınağından kötü koku geldiğini fark eden bina sakini, kuşku üzerine durumu emniyet güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve emniyet güçleri, erkek cesediyle karşılaştı.
Yapılan inceleme sonucunda cansız bedenin, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp olarak ihbar edilen İbrahim Kuvancak'a ait olduğu tespit edildi.
Kuvancak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin akabinde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan İbrahim Kuvancak'ın kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu ile netleşecek.
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