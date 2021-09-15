Esenyurt’ta emlakçıya silahlı saldırı! Yoldan geçen kadın da yaralandı
İstanbul Esenyurt’ta motosikletli 2 kişi, peşine takıldıkları emlakçıyı dükkanının önünde kurşun yağmuruna tuttu. Bu esnada yoldan geçen bir kadına da mermilere isabet ederken o anlar kameraya anbean yansıdı.
Olay, geçen Pazartesi günü saat 19.00 sularında Mehterçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre emlakçı Ersin A., dükkanının önüne arabasını park edip etraftakilerle sohbet etmeye başladı. O esnada kendisini takip eden motosikletli 2 kişiden birisi, etrafı da kontrol ettikten sonra tabancasına sarıldı.
7 EL ATEŞ ETTİ
Sessizce Ersin A.'nın yanına yaklaşan silahlı saldırgan yedi el ateş etti. Mermiler Ersin A.'nın isabet ederken, o sırada yoldan an geçmekte olan bir kadın da mermilerin hedefi oldu.
AMELİYATA ALINDI
Olay sonrasında saldırgan şahıslar motosiklete binip kayıplara karışırken, yaralı kadın ve Ersin A. yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hemen hastaneye kaldırılırken diz kapağından vurulan Ersin A. ise acil olarak ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kayıplara karışan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlarsa çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
"YOLDAN GEÇEN BİR TEYZEDE VURULDU"
Bir görgü tanığı, "Motosikletli iki şahıs birini takip ediyordu. Takip ettikleri adama silahlı saldırı düzenlediler. Adam bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen bir teyzede vuruldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Kadın ve adamı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı" diye konuştu.
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