Esenyurt’ta emlakçıya silahlı saldırı! Yoldan geçen kadın da yaralandı





"YOLDAN GEÇEN BİR TEYZEDE VURULDU"

Bir görgü tanığı, "Motosikletli iki şahıs birini takip ediyordu. Takip ettikleri adama silahlı saldırı düzenlediler. Adam bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen bir teyzede vuruldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Kadın ve adamı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı" diye konuştu.

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