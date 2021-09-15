Bir annenin yürekleri yakan feryadı! Oğlunun katillerine böyle seslendi

SAVCI İDDİANAME DÜZENLEDİ

Yaşanan korkunç cinayetin ardından cinayet savcısı tarafından düzenlenen 26 sayfalık iddianame 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcı iddianamesinde öldürülen Süleyman Eken'in Oktay Yılmaz'a para verdiğini ve her hafta da kendisinden faiz aldığına yer verdi. Oktay Yılmaz'ın ödemelerde gecikmesi üzerine Süleyman Eken ile arasının açıldığı Borcunu ödediği senedi geri alamadığı için ikilini arasını açılması üzerine 09 Ocak 2020 günü Oktay Yılmaz'ın iş yerine gittiği, ardından kardeşi şüpheli Mehmet Yılmaz'ı çağırdığını kaydetti. Süleyman Eken'in yılmaz kardeşler ile iş yerinde saatlerce kaldıklarını da yer veren cinayet savcısı, "Süleyman Eken'in telefonunun aktif olduğu, üç saat kadar sonra maktulün telefonunun kapandığı, bu sırada her iki şüphelinin maktulü burada alıkoyarak maktuldeki şüpheli Oktay Yılmaz'a ait senetleri alıp imha ettikleri, maktulün üzerindeki parası ve eşyalarını zorla aldıkları, maktule cebir ve şiddet uyguladıkları ve maktulü bilinmeyen bir şekilde öldürdükleri, ertesi gün içerisinde plan yaparak şüpheli Mehmet Yılmaz'a ait uygun panelvan tarzı araç ile cesedi Döşemealtı ilçesinde bulunan annelerinin evine birlikte götürdükleri, burada cesedi parçalara ayırmak sureti ile kol ve bacaklarını kendilerine ait bu evdeki foseptik çukuruna gömdükleri, cesedin kesilen diğer parçalarını ise tespit edilmeyen ve bütün aramalara rağmen bulunamadığını kaydetti. Cesedi Döşemealtı ilçesine götürerek parçalayıp kaybettikleri ancak titizlikle yürütülen soruşturma sonucu kol ve bacaklarının evlerine ait bahçelerindeki foseptik çukurunda bulunduğu, DNA incelemesi sonucu Süleyman Eken'e ait olduğunun tespit edilmiştir" denildi. 26 sayfalık iddianame sanıkların Canavarca hisle insan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve gasp suçundan" cezalandırılmasını istedi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SEGBİS BAĞLANTISI KURULAMADI

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin avukatları hazır bulundu. Şikayetçi bölümünde ise anne sultan Akhan ile avukatı Hüseyin İlerioğlu hazır bulundu. SEGBİS bağlantısındaki sorun nedeni ile mahkemeye bağlanamayan iki kardeşin savunmaları bir sonraki duruşmaya kaldı. Mahkemede ifade veren Mehmet Yılmaz'ın eşi cinayet hakkında bilgisini olmadığını söyledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

OĞLUMUN ENAZINDAN MEZARI OLSUN

Duruşma sonrası konuşan anne Sultan Akhan, "Benim oğlumun gövdesi ve baş kısmı hala yok. Buradan katile sesleniyorum. Onlardan tek ve son isteğim. Oğlumun gövdesini ve baş kısmını nereye gömdüğünüzü söyleyin. Oğlumun en azından mezarı olsun. Gidip dua edeyim. Sizlere yalvarıyorum. O benim bir tek oğlumdu" diye feryat etti. Anneni avukatı Hüseyin İlerioğlu ise "Adaletin tecelli edeceğine inancımız tam" diye konuştu.