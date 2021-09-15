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Erzincan’da bir kadın tandıra düştü: O köye adım bile atmam

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Erzincan’da bir kadın tandıra düştü: O köye adım bile atmam

Erzincan’da, ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen ve Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi olan 60 yaşındaki Melek Akar, "Ekmeği çıkarırken tandıra düştüm. Bırakın ekmek pişirmeyi, o köye bir daha adım bile atmam" diye konuştu.


Tercan ilçesi Tepebaşı köyünde, 4 çocuk sahibi Melek Akar, ailesinin haftalık ihtiyacı olan ekmeği pişirmek için tandırı yaktı. Bütün gün çalışan Akar, son ekmekleri çıkarırken dengesini kaybedip, tandıra düştü.

YANIK MERKEZİNE ALINDI

Alevlerin kor olduğu tandırdan kendi kendine çıkabilen Akar, komşuları tarafından Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elleri, başı ve saçları yanan Akar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

"O KÖYE ADIM BİLE ATMAM"

Melek Akar, yaşadıklarını anlatarak, "Evde kimse yoktu, tektim, ekmek pişirdim. Pişirdiklerimi götürdüm, son ekmeği yaparken farkında bile olmadım, dengemi kaybettim, tandırın içine düştüm. Tandırdan çıkabilmek için çok mücadele ettim. Kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Duyanlar tandırdan çıkabilmiş olmama çok şaşırdı. 40 seneden fazladır ekmek pişiriyorum. Yani acemi değilim ki. Diyeyim 'Ben acemiydim, onun için düştüm'. Bacağım ağrıyordu. Kendimi tutamadım, ekmeği çıkarana kadar tandıra düştüm. Bundan sonra bırakın ekmek pişirmeyi daha o köye adım bile atmam. Ne gideyim ne de göreyim, vallahi çok üzülüyorum" diye konuştu.

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