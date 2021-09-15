Düzce’de yasal sınırın altında kalan 602 kilo balığa el konuldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, avlanabilir balık büyüklüğüne sahip olmadığı tespit edilen 602 kilogram balığa Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akçakoca Sahil Güvenlik ekipleri tarafından el konuldu.
Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akçakoca Sahil Güvenlik ekipleri kontrollerine devam ediyor.
YASAL SINIRIN ALTINDA
Akçakoca Limanı'ndaki denetimde, balıkçılar tarafından tutulan ve avlanabilir boyutların altında olduğu tespit edilen 602 kilo yasal boy sınırları altındaki balığa el konuldu.
AÇIKLAMA YAPILDI
Denetimler hakkında yapılan açıklamada, "İlçemizde yoğun olarak başlayan balık avcılığı neticesinde İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol e ve Sahil Güvenlik ekipleri ile koordineli denetimler gerçekleştirilmekte olup 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan 602 kg yasal boy limitleri altındaki balığa el konulup idari işlem uygulanmıştır. Sürdürülebilir Su ürünleri avcılığı için balıkçılarımızın avcılık kurallarına riayet etmesi önem arz etmektedir. Denetimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir" denildi.
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