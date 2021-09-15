Düzce’de yasal sınırın altında kalan 602 kilo balığa el konuldu

AÇIKLAMA YAPILDI

Denetimler hakkında yapılan açıklamada, "İlçemizde yoğun olarak başlayan balık avcılığı neticesinde İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol e ve Sahil Güvenlik ekipleri ile koordineli denetimler gerçekleştirilmekte olup 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan 602 kg yasal boy limitleri altındaki balığa el konulup idari işlem uygulanmıştır. Sürdürülebilir Su ürünleri avcılığı için balıkçılarımızın avcılık kurallarına riayet etmesi önem arz etmektedir. Denetimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir" denildi.