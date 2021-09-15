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Arnavutköy'de kediye eziyet kamerada! Havaya fırlatıp düşüşünü izlediler

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Arnavutköy’de kediye eziyet kamerada! Havaya fırlatıp düşüşünü izlediler

İstanbul Arnavutköy’de bir sitenin bahçesinde 18 yaşından ufak çocukların olduğu gruptaki bir çocuk, eline aldığı kediyi havaya attı. Kedinin yere düşmesini seyrederek eğlenen gruptakiler, o anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Tepki toplayan görüntüler üzerine M.A. gözaltına alındı.

Olay, Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde site bahçesinde 2 gün önce akşam sularında yaşandı. Yaşları 18'den ufak bir topluluk, eğlence uğruna kediye eziyet etti. Gruptakilerden M.A. eline aldığı kediyi havaya fırlattı.

KEDİNİN DÜŞMESİNİ EĞLENEREK İZLEDİ

Kedinin yere düşmesini izleyerek eğlenen gruptakiler, o anları cep telefonu kamerasına kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İFADESİ ALINDI

Görüntüleri görerek tepki gösterenlerin ihbarı ve Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin şikayeti üzerine Karaburun'da gözaltına alınan M.A.'nın Durusu Karakol Komutanlığı'nda ifadesi alındı. M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"O ÇOCUĞU TANIMIYORUM"

Site sakini Rüstem Çelik, "Bu bir istisna. Buradaki bütün çocukları tanıyorum ama o çocuğu tanımıyorum. Muhtemelen misafir olarak buraya gelmiştir. Sitenin içerisindeki kişiler kedileri çok seviyor ve onlarla birlikte yaşıyor. Bu bir istisna" dedi.

"BU VAHŞET, BU AİLEDEN KAYNAKLI"

Mahalleli Yunus Akar ise, "Bu vahşet, bu aileden kaynaklı. Ailede sorun yoksa, çocuk yapmaz bunu. Karaburun'da böyle bir şey olduğu için ben üzüldüm. Böyle bir eğlence olur mu, çok yazık" diye konuştu.

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