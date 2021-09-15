Arnavutköy’de kediye eziyet kamerada! Havaya fırlatıp düşüşünü izlediler

"BU VAHŞET, BU AİLEDEN KAYNAKLI"



Mahalleli Yunus Akar ise, "Bu vahşet, bu aileden kaynaklı. Ailede sorun yoksa, çocuk yapmaz bunu. Karaburun'da böyle bir şey olduğu için ben üzüldüm. Böyle bir eğlence olur mu, çok yazık" diye konuştu.

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