Modacı Melik Kam: Erkek modasında terzi işi yükselişte

Tekstil ve hazır giyim sektöründe erkekler için sayısız marka var. Ancak kişiye özel dikimin yeri her zaman çok özel. Terziliğin en üst ekolü olarak kabul edilen "bespoke tailoring"in (ısmarlama terzilik) son dönemdeki en çok konuşulan ismi ise 'Melik Kam' ve 'Kam Bespoke' markalarının yaratıcısı modacı Melik Kam.

AYRICALIKLI HİSSETMENİN YOLU

Başarısıyla ünü günden güne yayılan Melik Kam'a göre terzilik, ölümsüz bir meslek: "Ismarlama, yani tamamen size özel dikilmiş kıyafet, büyük lüks. Söz konusu takım elbiseyse, başka hiçbir şey bunun üzerine çıkamıyor. Sayısız moda markasının bulunduğu günümüzde terzi işlerinin yükselişte olmasının nedeni de kişilerin kendilerini özel, ayrıcalıklı hissetme arzusu."