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Modacı Melik Kam: Erkek modasında terzi işi yükselişte

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Modacı Melik Kam: Erkek modasında terzi işi yükselişte

Modacı Melik Kam, terziliğin en üst ekolü olarak kabul edilen “bespoke tailoring”de başarılı çalışmalarıyla adını dünyaya duyurdu. “Erkek modasında terzi işi yükselişte” diyen Kam, müşteri portföyüne Türkiye’nin tanınmış isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü yıldızları da eklemeye başladığını söyledi.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe erkekler için sayısız marka var. Ancak kişiye özel dikimin yeri her zaman çok özel. Terziliğin en üst ekolü olarak kabul edilen "bespoke tailoring"in (ısmarlama terzilik) son dönemdeki en çok konuşulan ismi ise 'Melik Kam' ve 'Kam Bespoke' markalarının yaratıcısı modacı Melik Kam.

AYRICALIKLI HİSSETMENİN YOLU
Başarısıyla ünü günden güne yayılan Melik Kam'a göre terzilik, ölümsüz bir meslek: "Ismarlama, yani tamamen size özel dikilmiş kıyafet, büyük lüks. Söz konusu takım elbiseyse, başka hiçbir şey bunun üzerine çıkamıyor. Sayısız moda markasının bulunduğu günümüzde terzi işlerinin yükselişte olmasının nedeni de kişilerin kendilerini özel, ayrıcalıklı hissetme arzusu."

ÜNLÜ YILDIZLARDAN SİPARİŞ GELİYOR
Sosyal medya platformları sayesinde markalarını hem tüm Türkiye'ye hem de dünyaya duyurma fırsatı yakalayan Melik Kam, kısa sürede müdavim kitlesini yarattı. O müdavimler arasında iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim bulunduğunu belirten Kam, son dönemde dünyaca ünlü yıldızlardan da siparişler almaya başladığını açıkladı: "Çok özel isimlerden gelen siparişler başarımızın bir göstergesi. Dünyanın dört bir yanından çalıştığımız her yeni isim, bizi daha iyisini yapmak için teşvik ediyor."

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