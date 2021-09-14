Siber zorbalığa savaş açan Avukat Murat Aydar ebeveynleri uyardı

EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

İnternet kullanımı yaygınlaşmadan önce fiziksel olan şiddet ve zorbalığın, internet kullanımının artmasıyla sanala taşındığını ifade eden Avukat Murat Aydar, "Türkiye'de yapılan bir araştırmada, öğrencilerin yarısından fazlasının siber zorbalığa maruz kaldığı ve siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda üzüntü, anksiyete ve korku gibi sorunlar ortaya çıktığı görülmüştür" dedi.

SİBER ZORBALIĞI ENGELLEMEK AİLELERİN ELİNDE

Ailelerin, çocuklarının internet ortamında neler yaptığını izlemeleri ve internet sağlayacılarının sunduğu aile koruma paketlerinin kesinlikle kullanılması gerektiğini söyleyen Avukat Murat Aydar, "Çocuğunuzun siber zorbalığa maruz kaldığını düşünüyorsanız bu konuda öncelikle yapmanız gereken çocuğunuzla konuşmak olmalıdır. Suçlayıcı bir dil kesinlikle kullanmayın. Çocuğunuza yapılan siber zorbalığı engellemek için emniyet birimleri ile bu durumu paylaşın. Saldırgan içerikleri çoğu sosyal medya platformunda şikayet edebileceğiniz formlar mevcut bu formlar üzerinden şikayet etmenizde de fayda var. Özellikle Facebook ve Instagram'ın "Zorbalığı Önleme Merkezi" sayfasıyla, ebeveynlere neler yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlattığı sayfaları mevcut, bu sayfaların detaylıca okunmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

AVUKAT MURAT AYDAR KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğan Avukat Muharrem Murat Aydar, 2018 yılında avukatlık yapmaya başladı. Sosyal medya yasasının çıkmasıyla birlikte siber zorbalığa karşı açtığı davalarla isminden bolca söz ettiriyor.