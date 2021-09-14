İstanbullular tedirgin! O ilçede ‘dantel böcek’ istilası
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde hemen hemen bütün mahallelerinde rastlanan 'Amerikan tahtakurusu' olarak bilinen 'dantel böceği' bölge halkını korkuttu.
Yakından kanat bölgesi dantele andırdığı için 'dantel böceği' ismini alan ve Amerikan tahtakurusu olarak bilinen böcek cinsi son zamanlarda Sultangazi'de sık sık rastlanmaya başlandı.
İSTİLACI VE YAPIŞKAN
İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren dantel böcekleri, evleri de istila etmeye başladı.
İstilacı ve yapışkan özellikte olan dantel böceklerinin rüzgarla birlikte ağaçlı bölgelerden geldiği düşünülüyor.
"YOLDA YÜRÜRKEN DAHİ BU BÖCEKLER ÜSTÜMÜZE YAPIŞIYOR"
Uğur Mumcu Mahallesi sakinlerinden Derya Cüce, "Yaklaşık 1 haftadır bu böcekler var. Fakat 2-3 gündür yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. İnternetten araştırdım 'dantel böceği' olduğunu öğrendim. Camları açtığımızda evin içerisine giriyorlar. Çamaşırlarımızı dışarı astığımız da çamaşırların üzerlerine geliyorlar. Ve silkelemeyle gitmiyorlar. Tek tek almamız gerekiyor. Kendi imkanlarımızla sinek ilacıyla ilaçladım. Ama hiçbir şekilde faydası olmadı. Yolda yürürken dahi bu böcekler üstümüze yapışıyor. Zaten kancalı gibi bir şey. Yapıştıktan sonra kaşındırıyor" dedi.
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