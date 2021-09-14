Meteoroloji’den uyarı geldi! 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Dördüncü Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla için 'kuvvetli gök gürültülü sağanak' uyarısı yapıldı. Öngörülen yağışların yarın öğle saatleri itibariyle başlayıp, akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 4 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?
Antalya'daki yağışların, gelecek gün öğle saatleri itibariyle iç bölgelerde (Elmalı, Korkuteli, Kemer, Serik, Döşemealtı, Kepez, Akseki, İbradi, Gündoğmuş), Isparta ve Burdur şehir genelindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak halinde olmasının beklendiği kaydedildi.
Muğla'daki yağışların, gelecek gün öğle saatleri itibariyle iç bölgelerde (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak halinde olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, yıldırım, su baskını, yerel dolu yağışı ve yağış anında şiddetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Yağışlı havanın, dört ilde de saat 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.
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