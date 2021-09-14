Meteoroloji’den uyarı geldi! 4 ilde kuvvetli yağış bekleniyor





Muğla'daki yağışların, gelecek gün öğle saatleri itibariyle iç bölgelerde (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak halinde olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, yıldırım, su baskını, yerel dolu yağışı ve yağış anında şiddetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Yağışlı havanın, dört ilde de saat 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

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