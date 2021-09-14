Mersin’de sevdiği kızı kaçırmak isterken meydan dayağı yedi
Mersin Tarsus’ta sevdiği kızı kaçırmaya çalışırken yakalanan adam, hem kendi hem de kızın yakınları tarafından dövüldü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan şahıs hastanede yaşam mücadelesi verirken şahsı döven 3 sanık tutuklandı.
16 yaşındaki sevdiği kız S.K. ile şehir içi dolmuşa binip kaçan 33 yaşındaki İ.K. bir benzin istasyonunda genç kızın yakınları tarafından yakalandı.
Genç kız, dolmuşun arka kapısından babası tarafından indirildikten sonra ailesi dolmuşun içine girip İ.K.'yi araçtan zorla indirdi.
İ.K.'yı araçtan indirdikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövdü. Yere yığılan İ.K. hemen hemen 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi.
KENDİ YAKINLARI DA DÖVDÜ
Kimsenin müdahale etmediği ve izlediği gencin yakınları bir araçla olay yerine gitti. İ.K., yakınları olduğu öne sürülen grup tarafından da dövülmeye başlandı.
Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi.
GENÇ KIZI DA DÖVDÜLER
Diğer tarafta da S.K. kendi yakınları tarafından dövüldü.
Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K.'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
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