Bursa Yıldırım'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
YAŞAM DHA
Bursa Yıldırım’da bir geri dönüşüm tesisinde saat 11.00 sularında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde yer alan bir geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sularında yangın çıktı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Plastik maddelerin alev alması ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dumanlar, kentin birçok noktasından da görüldü.
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