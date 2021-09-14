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Bursa Yıldırım'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Bursa Yıldırım’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa Yıldırım’da bir geri dönüşüm tesisinde saat 11.00 sularında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde yer alan bir geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sularında yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Plastik maddelerin alev alması ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumanlar, kentin birçok noktasından da görüldü.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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