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İstanbul Kadıköy'de Faikpaşa Camii'ni yakmaya çalıştı! Bez parçalarının tutuşturulduğu o anlar kameralara yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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İstanbul Kadıköy’de Faikpaşa Camii’ni yakmaya çalıştı! Bez parçalarının tutuşturulduğu o anlar kameralara yansıdı

İstanbul Kadıköy'de bulunan Faikpaşa Camii'ne gelen kimliği belirsiz kişi, elindeki poşetten çıkardığı eski kıyafetleri tutuşturarak camiyi yakmaya kalktı. Dumanı gören cami cemaati alevlere büyümeden müdahale ederken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kadıköy'de bir kadın yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiselerle tarihi caminin kadınlar bölümünde ateş yaktı. Cami cemaatinin dumanları fark ederek yangını kontrol altına alması olası bir faciayı önlenirken, tarihi caminin kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ELİNDE POŞETLE GELDİ

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy'de Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiseleri 1882 yılında yapılan tarihi Faikpaşa Camii'nin kadınlar bölümünde yaktı.

CEMAAT MÜDAHALE ETTİ

Dumanları gören cami cemaati yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tarihi caminin kundaklanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli kadının arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

"DUMANLARI ÇIKMASINDAN YANGINI FARK ETTİK"

Cami cemaatinden olan bir vatandaş, "Güvenlik kameraları görüntülerinde de gözüküyor elinde poşetle kadınların namaz kılma alanına giriyor. Poşet içerisindeki kıyafetlerini yerde yakıyor ve daha sonra çıkıp gidiyor. Yakıp gidiyor arkasından da dumanların çıkmasını fark ettik ve bizde cemaat olarak söndürdük daha sonrada itfaiye geldi" dedi.

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