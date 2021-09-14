İstanbul Kadıköy’de Faikpaşa Camii’ni yakmaya çalıştı! Bez parçalarının tutuşturulduğu o anlar kameralara yansıdı

"DUMANLARI ÇIKMASINDAN YANGINI FARK ETTİK"

Cami cemaatinden olan bir vatandaş, "Güvenlik kameraları görüntülerinde de gözüküyor elinde poşetle kadınların namaz kılma alanına giriyor. Poşet içerisindeki kıyafetlerini yerde yakıyor ve daha sonra çıkıp gidiyor. Yakıp gidiyor arkasından da dumanların çıkmasını fark ettik ve bizde cemaat olarak söndürdük daha sonrada itfaiye geldi" dedi.