Kayınvalidesine gönderdiği aşk mesajları ortaya çıktı! 'Kızım kocan bana aşık, boşan bu adamdan'
Son dakika haberine göre:İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikayesi yaşanıyor. 28 yaşındaki Neslihan K., eşinin, annesine aşık olduğunu öğrenince şoke oldu. Boşanma davası açan talihsiz kadın, eşinin annesine attığı mesajları görünce sinir krizi geçirirken, bu mesajları davada delil gösterdi.
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikâyesi yaşanıyor. Eşinin annesine âşık olan genç adam, hislerine yenik düşüp aşkını itiraf etti. Kaynana ise damadından gelen ilan-ı aşk sonrası bu aşkın imkânsız olduğunu damadına anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki talihsiz genç kız N. K. ve 32 yaşındaki K. K. çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirdi.
Çiftin bu evliliklerinden bir çocuğu oldu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Genç adam, eşi ve çocuğu ile ilgilenmiyor, eş vazifesini yerine getirmiyordu. Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşi ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyordu. Ne yapacağını bilemeyen mağdur kadın aylarca ilişkiyi bu şekilde sürdürmek zorunda kaldı.
''KIZIM KOCAN BANA AŞIK, BOŞAN BU ADAMDAN''
Oğlu sebebiyle aylarca evliliğini sürdürmeye çalışan çaresiz kadın, annesinden yardım istedi. Fakat duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan kadın hayatının şokuyla baş başa kaldı. Yine iddiaya göre 55 yaşındaki anne R.T. kızı N. K.'ya damadının kendisine attığı ilanı aşk mesajlarından bahsetti. Duydukları sonrası sinir krizi geçiren mağdur kadın, ''Sana aşığım. Kızınla evliyim ama aklım, fikirim, yüreğim seninle'' sözlerini barındıran yüzlerce mesajı okudu. Okudukları karşısında tamamen yıkılan N. K., eşiyle yüzleşmek istediğinde ise fiziki ve psikolojik darba maruz kaldı. Ne yapacağını bilemeyen kadın İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı.
''ANNEME AŞIK BİR ADAM KOCAM OLAMAZ''
Genç kadın boşanma dilekçesinde; 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı.
Eşinin annesine duyduğu büyük aşkı itiraf etmesi ardından uğradığı psikolojik zararın tarifsiz olduğunu ifade eden genç kadın ''Bu evlilikte eşimin kayınvalidesine duyduğu aşk nedeniyle meydana gelen zararın tümünün tek sorumlusu boşanmak istediğim K. K.'dir. Maddi manevi oluşan tüm zararda tam kusurlu olan oğlumun babasının iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat ödemesi gerekmektedir. K.K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek zaten yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme âşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkânsız bir hal aldı'' ifadelerini kullandı. Dava dosyasına eşi Kemal K.'nin annesi R.T.'e attığı aşk mesajlarını delil olarak sunan N. K.'nin açtığı boşanma davası sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...
- 3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?
- 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da Duty Free yazısının bedava anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?
- Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir? Kim Milyoner sorusu
- iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
- SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...
- iPhone 13 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 13 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? Çıkış tarihi...
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 100. dönem personel ataması hangi tarihte yapılacak?
- İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...