Ukraynalı mankenin ölümünde flaş gelişme! Elleri nasıl kelepçelendi?

Tatil cenneti Bodrum'da başına poşet geçirerek ellerini arkadan kelepçeleyip intihar eden Ukraynalı genç model Kristina Novytska ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi saat 23.00'de eski erkek arkadaşına, "Ben ölürsem anneme ve kız kardeşime bakar mısın?' diye yazdığı, eski arkadaşının da, "Sorunun ne ise bana anlat. Sorunları beraber çözebiliriz" diye cevap verdiği belirlendi. Öte yandan Kristina'nın başına poşet geçirmeden önce atkı, ip ve şofben borusu ile intihar etmeyi planladığı anlaşıldı. Malzemeler odadaki kanepenin üzerinde bulundu.

Bodrum Eskiçeşme Mahallesi'nde 2 Ocak'ta kendisinden haber alınamaması üzerine çilingir ile eve giren güvenlik güçleri 30 yaşındaki Ukraynalı model Kristina Novytska'yı elleri arkadan ters kelepçeli ve kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulmuştu. Olayla ilgili son dakika haberinin tüm ayrıntılarına ulaşıldı.