Telefondan konum takibi boşanma delili sayıldı

Taraflar arasındaki kıskançlık krizinin boyutu ise her geçen gün artarak devam etti. Mart ayında eşinin baskılarına bir yenisinin eklendiğini fark eden mağdur kadın B.Y., eşi tarafından takip edildiğini öğrendi. Kendisine ait telefonda bulunan "BUL" uygulamasından eşinin kendi telefonuna mail adresinin gizlice eklendiğini fark eden kadın, eşiyle bu durumu konuşmak istediğinde ise 'Benden saklayacağın bir şey mi var' sözleriyle psikolojik şiddete maruz kaldı. Dava dosyasındaki detaylara göre, Barış Ç.'nin annesi de, gelininin taktığı yüzükten, giymesi gereken ayakkabıya kadar müdahalede bulundu. Davanın bazı tanıkları, Barış Ç.'nin eşinin kolunu morartıp şiddet ve baskı uyguladığını belirtirken, bazı tanıklar ise çiftin arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını öne sürdü.