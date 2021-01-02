04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın Kristina Novytska evinde ölü bulundu

Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın Kristina Novytska evinde ölü bulundu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2021 23:17
Güncelleme:02.01.2021 23:29
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ukrayna uyruklu kadın, elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu. Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.

Eskiçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Kristina Novytska'dan (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Novytska'yı sandalye üzerinde elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Novytska'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dev balığı böyle avladı
Dev balığı böyle avladı
Panik anları! Çatıdan atladılar
Panik anları! Çatıdan atladılar
Henüz 11 yaşında! Bunu nasıl yaptın?
Henüz 11 yaşında! Bunu nasıl yaptın?
Farları bile servet! Sadece 10 saniye sürdü
Farları bile servet! Sadece 10 saniye sürdü
CHP ve FETÖ medyasının hedefi oldu
CHP ve FETÖ medyasının hedefi oldu
Aşı olan doktor virüse yakalandı
Aşı olan doktor virüse yakalandı
İstanbul trafiğinde şu an
İstanbul trafiğinde şu an
Meteoroloji'den 4 il için sel uyarısı!
Meteoroloji'den 4 il için sel uyarısı!
İtalya’nın kuzeyi kara teslim oldu
İtalya’nın kuzeyi kara teslim oldu
Kurtlar Vadisi ilk görüntüler...
Kurtlar Vadisi ilk görüntüler...
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
Bir anda bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Daha Fazla Video Göster