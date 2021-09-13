Sivas’ta cami imamı cami bahçesinde bulduğu altınları polis ekiplerine teslim etti

Yüceal, "Caminin bahçesi ve temizliğini kendim yapıyorum. Temizlik yaptığım sırada kağıda sarılı bir şekilde altınları buldum. Alıp baktım, kağıdı yıpranmış görünüyordu. Doğru olanın emniyete bildirmek olduğunu düşündüm. Polisler geldi ve teslim ettim. İnşallah kaybeden kişi bulur, sevinir ve bana da dua eder" dedi.

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