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Kağıthane’de asker eğlencesi yaparken tüneli kapattılar!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Kağıthane’de asker eğlencesi yaparken tüneli kapattılar!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir topluluk araçlarıyla Kağıthane Tüneli'ni kapattı. Tünelin içinde arabalarından inip asker adayı arkadaşlarını havaya atan şahıslara, diğer vatandaşlar kornalarına basarak tutarak tepki gösterdi.


Celp dönemi sebebiyle İstanbul'da asker uğurlamaları başladı. Kağıthane'de asker uğurlama eğlencesi için toplanan gelen grup, Piyalepaşa Bulvarı'ndan konvoy halinde Kağıthane Tüneli'ne girdi.

YOLU KAPATTILAR

Tünelin içinde otomobillerini durduran grup üyeleri yolu kapattı. Grup üyelerinden bazıları tünelin içinde meşale yakarken, bazıları da asker adayını havaya fırlattı.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer sürücüler ise tünelin içinde oluşan trafiğe araçların kornalarını basılı tutarak tepki gösterdi.

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