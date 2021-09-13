Kağıthane’de asker eğlencesi yaparken tüneli kapattılar!
YAŞAM DHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir topluluk araçlarıyla Kağıthane Tüneli'ni kapattı. Tünelin içinde arabalarından inip asker adayı arkadaşlarını havaya atan şahıslara, diğer vatandaşlar kornalarına basarak tutarak tepki gösterdi.
Celp dönemi sebebiyle İstanbul'da asker uğurlamaları başladı. Kağıthane'de asker uğurlama eğlencesi için toplanan gelen grup, Piyalepaşa Bulvarı'ndan konvoy halinde Kağıthane Tüneli'ne girdi.
YOLU KAPATTILAR
Tünelin içinde otomobillerini durduran grup üyeleri yolu kapattı. Grup üyelerinden bazıları tünelin içinde meşale yakarken, bazıları da asker adayını havaya fırlattı.
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