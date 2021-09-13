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Çorum'da pitbull dehşet saçtı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Çorum’da pitbull dehşet saçtı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Çorum’un Kale Mahallesi’nde kaykay süren 8 yaşındaki E.T’ye sahipli olduğu iddia edilen bir pitbull cinsi köpeğin saldırdı. Yüzünden, karnından ve bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.



Feci olay, Çorum'da Kale Mahallesi'nde gerçekleşti Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki E.T., evinin önünde arkadaşları ile beraber kaykay sürdüğü sırada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

KOŞARAK KAÇTI

Vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpekten kurtarılan çocuk, koşarak evine gitti. İki kişi de pitbullu alarak sokaktan uzaklaştırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜZÜNDEN, BACAĞINDAN VE KARNINDAN YARALANDI

Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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