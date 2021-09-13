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Otomobile tutunan 7 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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Otomobile tutunan 7 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otomobile tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan patenli 7 genç yürekleri ağza getirdi. Trafiğe aldırış etmeden caddede ilerleyen gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bakırköy Florya'da dün öğle saatlerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Görüntülerde patenli 7 gencin bir arabaya tutunarak trafikte ilerlediği görüldü. Gençlerin kask takmadığı da görülürken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

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