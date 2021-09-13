Son dakika: İstanbullular yarına dikkat! Üç ilçede 13 saatlik su kesintisi

-Ataşehir : Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.





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