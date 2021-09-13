Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmini raporu yayınlandı. Yayınlanan haritalarda 2-3 gün boyunca başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış beklenirken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların yükseleceği belirtildi.