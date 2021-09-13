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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

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Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Meteoroloji’den İstanbul dahil çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 güne ilişkin hava tahminleri açıklandı. Yayınlanan haritalara göre önümüzdeki 2-3 gün boyunca başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük kısmında sağanak yağış beklenirken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların yükseleceği ifade edildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmini raporu yayınlandı. Yayınlanan haritalarda 2-3 gün boyunca başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış beklenirken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların yükseleceği belirtildi.

"ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE..."

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Çarşamba ve Perşembe günleri yağış alan yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

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