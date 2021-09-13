Denizli’de orman yangınında alevlerin arasında kalan orman muhafaza memuru 43 gün sonra taburcu oldu

'30 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI, 6 AMELİYAT GEÇİRDİ'



Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doktor Bülent Çağlar Bilgin de orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş'ın tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini söyledi. Kozakbaş'ın tedavi sürecini anlatan Doktor Bilgin, "3 Ağustos'tan beri Yaşar Bey'in 43'ncü günü. Yaklaşık 30 günden fazla yoğun bakımda 6 tane büyük ameliyat gerdi. Günde 2 defa pansuman yapıldı. Fizik tedavi uygulandı. Genel durumu kötüyken, şu anda tamamen yürüyebilir halde taburcu edeceğiz. Hastamızı bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Orman yangınlarında görevi başındayken yaralanmıştı. Bu bize ekstra bir çalışma azmi oldu. Şimdi durumu çok iyi" diye konuştu.