İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına baskın! 1 kişi tutuklandı, 1 kilogram tutuklandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Fikirtepe'de bulunan 3 farklı adrese 26 Temmuz tarihinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Devriye ekipler, Güvenlik Büro ve Narkotik şube ekiplerinin katıldığı operasyonda narkotik köpeği arama yaptı.