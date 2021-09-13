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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına baskın! 1 kişi tutuklandı, 1 kilogram tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına baskın! 1 kişi tutuklandı, 1 kilogram tutuklandı

Kadıköy'de 26 Temmuz’da 3 farklı adrese uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Fikirtepe'de bulunan 3 farklı adrese 26 Temmuz tarihinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Devriye ekipler, Güvenlik Büro ve Narkotik şube ekiplerinin katıldığı operasyonda narkotik köpeği arama yaptı.

Adreslerde yapılan aramalar sonucunda toplam 1 kilogram 100 gram uyuşturucu madde ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde bulunan Musa A., Rojda A., Nurullah Ç., Zübeyde G. ve Vahit K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Musa A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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