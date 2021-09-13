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Antalya’da sel sularına kapılan Buse’den 2,5 senedir haber yok

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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Antalya’da sel sularına kapılan Buse’den 2,5 senedir haber yok

Antalya'da 24 Ocak 2019’da Kemer ilçesinde meydana gelen şiddetli yağmur ve oluşan hortum ardından sel sularına kapılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kayboluşunun üzerinden 2.5 sene geçti. Acılı babanın paylaşımı ise yürek burktu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta okuyan Buse Acar, 24 Ocak 2019 tarihinde annesi Ayla Acar'ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı araçla babası Ahmet Acar'ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı.

YARDIM FERYADI

Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi. Acar yardıma gelenlere "Arabada çocuğum var" deyince kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı.



ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Buse'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse'yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı.

Dere yatağının kurumasından sonra Buse'nin bulunma ihtimali görülen 100'e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı.

Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar'ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019'da genç kız için Sanayi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.



"SİZ HİÇ EVLAT ACISI YAŞADINIZ MI?"
Kızları ile ilgili sosyal medyadan sık sık fotoğraflı anılarını paylaşan Acar ailesinin paylaşımları adeta yürekleri burkuyor. Kızının son olarak fotoğraflarından oluşturduğu bir videoyu paylaşan baba Ahmet Acar, üzerine şu notu düştü:
"Lütfen beğenmeyin! Acım çok ağır. Okuyun. Beğeniye gerek yok. Ben üzgünüm, yorgunum, bitkinim. Siz hiç evlat acısı yaşadınız mı? Evet, 24 Ocak'ta Antalya Kemer'de çıkan hortum faciasında kızımız Kader Buse Acar'ı kaybettik."

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