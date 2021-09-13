Antalya’da sel sularına kapılan Buse’den 2,5 senedir haber yok





"SİZ HİÇ EVLAT ACISI YAŞADINIZ MI?"

Kızları ile ilgili sosyal medyadan sık sık fotoğraflı anılarını paylaşan Acar ailesinin paylaşımları adeta yürekleri burkuyor. Kızının son olarak fotoğraflarından oluşturduğu bir videoyu paylaşan baba Ahmet Acar, üzerine şu notu düştü:

"Lütfen beğenmeyin! Acım çok ağır. Okuyun. Beğeniye gerek yok. Ben üzgünüm, yorgunum, bitkinim. Siz hiç evlat acısı yaşadınız mı? Evet, 24 Ocak'ta Antalya Kemer'de çıkan hortum faciasında kızımız Kader Buse Acar'ı kaybettik."

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