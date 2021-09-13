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Çarptığı öğrenciyi havaya uçurdu

İHA
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Giriş: 13.09.2021 15:24
Mersin'de bir otomobilin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı. Kazada öğrenciye otomobilin çarparak metrelerce havaya uçurma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametinden gelen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu 14 yaşındaki lise öğrencisi Mohammed Ali Kusser’e çarptı. Kaza otomobilin çarpması ile havaya fırlayıp yere düşen genç ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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