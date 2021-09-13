Marmara Denizi’nde yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Orfoz balığı tam 60 yıl sonra kendini gösterdi

Katılımcıların bölgeyi iyi tanıdığını belirten Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, "Araştırma dalışı ya da yarışmada yaptıkları dalışlar neticesinde orfoz balığı tespit ettiler. Orfozu da 1960'lı yıllardan bu yana Marmara Denizi'nde biz göremiyorduk." dedi.

Deveci ayrıca "Somut bir tespit yapılmamıştı uzun yıllardan bugüne kadar. Gereken ilgiyi ve değeri görür' dedi. Marmara Denizi'nde İlhanlar köyü açıklarında takriben 22 metrede böyle bir tespit yapıldı. 1960'lı yıllardan bugüne kadar kayıta geçen kirlilikler nedeniyle Marmara'yı terk eden ve orada yaşam alanı bulamayan orfozu tekrar görüntülemek bilim dünyası açısından, Türkiye açısından ya da Marmara'da yapılan temizlik çalışmaları açısından önemli bir veri. Bu balığın yaşaması için Marmara Denizi'nin zemini çok elverişli, dip yapısı çok müsait ama su kirliğinden dolayı bu yoktu. Şimdi buraya dönmüş olması çok önemli." ifadelerini kullandı.