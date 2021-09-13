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Marmara Denizi'nde yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Orfoz balığı tam 60 yıl sonra kendini gösterdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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Marmara Denizi’nde yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Orfoz balığı tam 60 yıl sonra kendini gösterdi

Bandırma Körfezi'nde düzenlenen bir etkinlikte 1960'lı yıllardan beri Marmara Denizi'nde görülmeyen bir orfoz görüntülendi. Öğretim Görevlisi İlhan Deveci konuya ilişkin "Orfozu tekrar görüntülemek bilim dünyası açısından, Türkiye açısından ya da Marmara’da yapılan temizlik çalışmaları açısından önemli bir veri." ifadelerini kullandı.

Bandırma Körfezi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda bir orfoz görüntülendi.

Katılımcıların bölgeyi iyi tanıdığını belirten Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, "Araştırma dalışı ya da yarışmada yaptıkları dalışlar neticesinde orfoz balığı tespit ettiler. Orfozu da 1960'lı yıllardan bu yana Marmara Denizi'nde biz göremiyorduk." dedi.

Deveci ayrıca "Somut bir tespit yapılmamıştı uzun yıllardan bugüne kadar. Gereken ilgiyi ve değeri görür' dedi. Marmara Denizi'nde İlhanlar köyü açıklarında takriben 22 metrede böyle bir tespit yapıldı. 1960'lı yıllardan bugüne kadar kayıta geçen kirlilikler nedeniyle Marmara'yı terk eden ve orada yaşam alanı bulamayan orfozu tekrar görüntülemek bilim dünyası açısından, Türkiye açısından ya da Marmara'da yapılan temizlik çalışmaları açısından önemli bir veri. Bu balığın yaşaması için Marmara Denizi'nin zemini çok elverişli, dip yapısı çok müsait ama su kirliğinden dolayı bu yoktu. Şimdi buraya dönmüş olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

ORFOZ BALIĞI NEDİR?

Balıkçı tezgâhlarında pek sık görülmeyen orfoz balığı, gelişmiş türlerinde 40, hatta 60 kilo ağırlığa kadar ulaşabilir. Akdeniz ile Ege'nin güney sularında bulunan Orfoz balığı, dünyada ise Atlantik Okyanusu'nun her iki yakasındaki kıyılarında, Akdeniz'in güney kıyılarında yaygın olarak görülebilir. Çok nadir olarak Marmara Denizi'nde rastlandığı da olmuştur.

Orfoz balığı özellikleri bakımından yaklaşık 50-60 yıl yaşayabilen özel bir balık türüdür. Yaşadığı her yıl 1 kilo aldığı söylenir. Bilimsel ismi Epinephelus marginatus olan Orfoz balığının "Kara", "Taş Hanisi" ve "Arap" gibi farklı yöresel isimleri ve farklı türleri de bulunur.

Kayalık bölgeleri seven balık, büyük kafası ve dikenli yüzgeçleri ile desenli bir deriye sahiptir. Desenli derisi ve füme rengi sırtı sayesinde çok iyi kamufle olabilir. Tehlike anında kayaların altına açtığı oyuklara gizlenir. Yaşça küçük orfozlar 20-100 metre arası derinlikleri tercih ederken, yaşlı orfozlar 50-300 metre arası derinliklerde yaşar.

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