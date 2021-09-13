Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? Güneş fırtınasının etkileri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni bir araştırmaya göre, şiddetli bir güneş fırtınası ile dünya internetsiz kalabilir. İşte, güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? Güneş fırtınasının etkileri nelerdir?

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Dünyanın manyetik alanı, elektrik rüzgarını gezegenin kutuplarına doğru saptırarak insanlığı güneş rüzgarından korur.

Bununla birlikte, yaklaşık 80-100 yılda bir, Güneş'in doğal yaşam döngüsü nedeniyle, bu rüzgarlar, tüm Dünya'yı kapsayan ve birkaç ay süren internet kesintilerine neden olabilecek süper güneş fırtınalarına dönüşüyor.