Konya’da takibe başlayan ekipler Antalya’da alışveriş poşetinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Poşette ve otomobilde yapılan aramada 9 milimetre çapında 20 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi. Manavgat Merkez Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler D.C. ve H.M. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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