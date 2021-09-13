Konya’da takibe başlayan ekipler Antalya’da alışveriş poşetinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Konya'dan başlayıp Antalya Manavgat'a kadar süren operasyonda alışveriş poşetine konmuş 20 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi, kaçak silah sattıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Manavgat'ta bazı kişilerin kaçak silah sattıkları ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, araştırma başlattı. Araştırmalar sonucunda Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan D.C. ve H.M.'nin Konya'dan getireceği silahları ilçede satacağı tespit edildi.
Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı uyarınca teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Şüpheliler Konya'dan Antalya'ya kadar jandarma ekiplerince adım adım takip edildi. Şüphelilerin evlerine geleceğini belirleyen ekipler, burada önlem alındı. Alışveriş poşetleri ile otomobilden inen şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.
Poşette ve otomobilde yapılan aramada 9 milimetre çapında 20 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi. Manavgat Merkez Jandarma Karakolu'na götürülen şüpheliler D.C. ve H.M. hakkında adli işlem başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt depozito ücreti ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir KYK yurt ücreti kaç TL oldu?
- iPhone 13 (Apple) tanıtım ne zaman? iPhone 13, Pro, Pro Max, Mini fiyatı ne kadar olacak?
- AKS sınav sonuçları için beklenen açıklama! 2021 MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!
- İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
- MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı şartları neler?
- Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
- Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm Eylül’de mi?
- BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
- Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?
- AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- Exxen spor paketi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik ücreti kaç TL? Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Exxen fiyatları!