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Kaza sayesinde 10 yıl önce çalınan motosikletini buldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Kaza sayesinde 10 yıl önce çalınan motosikletini buldu

Samsun Bafra’da Feriz Gündüz’ün 10 sene önce motosikleti çalındı. Gündüz’ün motosikleti Alaçam ilçesinde bir kazaya karışınca seneler sonra gerçek sahibine ulaştı.




Hırsızlık olayı, 10 sene önce Bafra ilçesinde gerçekleşti. Koşuköy Mahallesi'nde yaşayan Feriz Gündüz (47), ihtiyaçlarını almak için ilçe merkezini gitti.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Burada motosikletini park edip, ihtiyaçlarını alan Gündüz, motosikletine binmeye döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Motosikletinin yerinde olmadığını ve çalındığını fark eden Gündüz, durumu emniyet güçlerine bildirdi.



6 DEFA EL DEĞİŞTİRMİŞ!
Yapılan tüm incelemelere rağmen motosiklet ve çalan kişiler bulunamayınca Feriz Gündüz kendisine başka bir motosiklet aldı. Yıllar önce çalınan motosikletinden umudunu kesen Gündüz'e Alaçam İl Jandarma Komutanlığından bir telefon geldi.

Daha önce kayıp-çalıntı ihbarında bulunduğu motosikletinin kazaya karıştığı ve gelip alması söylendi.

Motosikletini yıllar sonra jandarmadan teslim alan Feriz Gündüz, ön taraftan hasar alan motosikletinin tamirini de kendi parasıyla yaptırdı.



"BUNDAN SONRA MOTOSİKLETİMİN BAŞINDAN 1 SAAT BİLE AYRILSAM KİLİTLEYECEĞİM"
Yıllar önce çalınan motosikletine kavuşan Feriz Gündüz, "10 yıl önce motosikletim çalınmıştı. 1 hafta önce Alaçam'da bulundu. Jandarma beni aradı. Motoru gelip almamı söylediler. Motosiklet kazaya karıştığı için ön kısmında bayağı bir hasar vardı. 700 TL tamir masrafı çıktı. Kaza olmasaydı motosikletim bulunmayacaktı. Çok şaşırdım. Motosikletim çalınalı 10 yıl 3 ay geçmiş. Motosiklet çalındıktan sonra bayağı yıpranmış. Yetkililer motosikletin benden çalındıktan sonra 6 kişiye gayri resmi satıldığını söyledi. 3 kişiyi tespit etmişler. Diğerleri için de çalışmalar sürüyor. Bunca yıl motosikletten haber gelmemişti. Kaza sonrası şans eseri motosikleti bulduk. Plakayı sökmüşlerdi. Alt kısımda yer alan seri numarasından motosikletin kime ait olduğunu buldular. Bundan sonra motosikletimin başından 1 saat bile ayrılsam kilitleyeceğim. Çünkü 1 kez canım yandı, bir kez daha yanmasını istemiyorum. Herkes de böyle yapsın" dedi.
Feriz Gündüz, yıllar sonra kavuştuğu motosikletini artık sabit bir yere zincirle kilitliyor.

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