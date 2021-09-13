Kaza sayesinde 10 yıl önce çalınan motosikletini buldu





"BUNDAN SONRA MOTOSİKLETİMİN BAŞINDAN 1 SAAT BİLE AYRILSAM KİLİTLEYECEĞİM"

Yıllar önce çalınan motosikletine kavuşan Feriz Gündüz, "10 yıl önce motosikletim çalınmıştı. 1 hafta önce Alaçam'da bulundu. Jandarma beni aradı. Motoru gelip almamı söylediler. Motosiklet kazaya karıştığı için ön kısmında bayağı bir hasar vardı. 700 TL tamir masrafı çıktı. Kaza olmasaydı motosikletim bulunmayacaktı. Çok şaşırdım. Motosikletim çalınalı 10 yıl 3 ay geçmiş. Motosiklet çalındıktan sonra bayağı yıpranmış. Yetkililer motosikletin benden çalındıktan sonra 6 kişiye gayri resmi satıldığını söyledi. 3 kişiyi tespit etmişler. Diğerleri için de çalışmalar sürüyor. Bunca yıl motosikletten haber gelmemişti. Kaza sonrası şans eseri motosikleti bulduk. Plakayı sökmüşlerdi. Alt kısımda yer alan seri numarasından motosikletin kime ait olduğunu buldular. Bundan sonra motosikletimin başından 1 saat bile ayrılsam kilitleyeceğim. Çünkü 1 kez canım yandı, bir kez daha yanmasını istemiyorum. Herkes de böyle yapsın" dedi.

Feriz Gündüz, yıllar sonra kavuştuğu motosikletini artık sabit bir yere zincirle kilitliyor.

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