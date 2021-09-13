İzmir depreminde oğlunu ve annesini kaybeden kadından ağlatan paylaşım
İzmir'de genç kadın 2020’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 2.5 yaşındaki oğlu Barlas Dal ve annesi Fatma Ateş'i kaybetti. Genç kadın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.
İzmir'de geçen sene meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 2.5 yaşındaki oğlu Barlas Dal ve annesi Fatma Ateş'i kaybeden 28 yaşındaki Yağmur Gürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım görenleri ağlattı. Depremin üzerinden hemen hemen 1 sene geçmesine rağmen genç kadını acısı hala ilk günkü gibi yaşıyor.
"EY HAK SABRIMA SABIR KAT"
Okulların açılmasıyla herkesin çocuğu anaokuluna ve ilkokula başlarken, anaokulu gidecek çağdaki oğlunu okula giderken göremeyen genç kadın içinde bulunduğu duygusal durumu Muaz Coşkun Baylan'ın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak anlatmaya çalıştı. Tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan Gürman paylaşımında, "Evet iyi değilim. Evet dokunsalar dökülecek gibiyim. Fakat sorumluluklarım var. Bir yanım cayır cayır yansa da diğer yanımla sulamam gereken bahçeler var. Ey hak sabrıma sabır kat. Bu öksüz başıma bu bükülmüş belime, bu yanmış içime, başka dert verme" şeklinde yazdı.
ACI DETAY
İzmir depreminde 32 vatandaşın ansızın enkaz altında kalarak can vermesine neden olan Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkan kahreden ayrıntı ülkeyi yasa boğmuştu. Türkiye'yi sarsan 6.6'lık depremde yıkılan ve en çok can kaybının olduğu binalardan olan Emrah Apartmanı'nda hayatını kaybeden Barlas ve anneannesinden acı bir detay ortaya çıkmıştı.
ANNE OĞUL ARASINDAKİ SON KONUŞMA
Tüm Türkiye'yi yasa boğan o günden anneanne Fatma Ateş ile kızı Yağmur Gürman(28) arasında depremden 14 dakika önce yapılan duygu yüklü, WhatsApp konuşmaları kalmıştı.
Anneanne Ateş, 2.5 yaşındaki torunu Barlas'ı uyutmadan önce videosunu çekmiş ve Barlas videoda annesine hitaben "Seni çok seviyorum" demişti. Videoyu işyerinde izleyen anne Gürman, "Ben de onu. Aşkım benim" yanıtını verdikten sonra, anneanne Ateş, torununun fotoğrafını "Gözün yakışıklı görsün" diyerek attıktan sonra uyumuştu. Yağmur Gürman ile annesi ve oğlu arasındaki son konuşmalar depremden 12 dakika önce yaşanmıştı.
YÜREK YAKAN PAYLAŞIM
Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Yağmur Gürman (28) hala ilk günkü gibi annesini ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan genç kadının paylaşımı okuyanları ağlattı. Okulların açılmasıyla herkesin çocuğu anaokuluna ve ilkokula başlarken, anaokulu gidecek çağdaki oğlunu okula giderken göremeyen Gürman paylaşımında, "Evet iyi değilim. Evet dokunsalar dökülecek gibiyim. Fakat sorumluluklarım var. Bir yanım cayır cayır yansa da diğer yanımla sulamam gereken bahçeler var. Ey hak sabrıma sabır kat. Bu öksüz başıma bu bükülmüş belime, bu yanmış içime, başka dert verme" şeklinde yazdığı görüldü.
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