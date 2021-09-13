İzmir depreminde oğlunu ve annesini kaybeden kadından ağlatan paylaşım

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen Yağmur Gürman (28) hala ilk günkü gibi annesini ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan genç kadının paylaşımı okuyanları ağlattı. Okulların açılmasıyla herkesin çocuğu anaokuluna ve ilkokula başlarken, anaokulu gidecek çağdaki oğlunu okula giderken göremeyen Gürman paylaşımında, "Evet iyi değilim. Evet dokunsalar dökülecek gibiyim. Fakat sorumluluklarım var. Bir yanım cayır cayır yansa da diğer yanımla sulamam gereken bahçeler var. Ey hak sabrıma sabır kat. Bu öksüz başıma bu bükülmüş belime, bu yanmış içime, başka dert verme" şeklinde yazdığı görüldü.