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Bahçelievler’de sokak ortasında silahlı kavga: 2 Ölü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Bahçelievler’de sokak ortasında silahlı kavga: 2 Ölü

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan Mahmutbey Caddesi'nde 2 farklı noktada aynı saatte çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Amca yeğen arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavga sonucunda, amca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yeğen yaralandı. Öteli olayda ise caddede karşılaşan husumetli 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde geçen gün saat 16.00 sularında 2 farklı noktada silahlı kavgalar çıktı.

AMCA YEĞEN BİRBİRİNE GİRDİ

İddiaya göre, Önder Sokak ile Mahmutbey Caddesi'nin birleştiği noktada Yunus T. amcası Necdet Taşkın ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla ateş etti.

AMCA ÖLDÜ

Amca Necdet Taşkın ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan yeğen Yunus T.'in Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

GENÇ KIZIN FERYADI: BENİM BABAMI KİM VURDU?

Olay sonrası babasının vefat haberini alan kızı otomobille Mahmutbey Caddesine geldi. "Benim babamı kim vurdu?" diyerek bağıran kızı, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Polis ekipleri ve yakınları tarafından sakinleştirilen kadın, geldiği otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.


TABANCAYLA VURUP KAÇTI

Mahmutbey Caddesi'nde aynı saatte meydana gelen bir diğer olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen husumetli iki kişi, Mahmutbey Caddesi ile 4. Sokak kesişiminde karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından biri, belinden çıkardığı silahla husumetlisine kurşun yağdırarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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