Bahçelievler’de sokak ortasında silahlı kavga: 2 Ölü



TABANCAYLA VURUP KAÇTI



Mahmutbey Caddesi'nde aynı saatte meydana gelen bir diğer olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen husumetli iki kişi, Mahmutbey Caddesi ile 4. Sokak kesişiminde karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından biri, belinden çıkardığı silahla husumetlisine kurşun yağdırarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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