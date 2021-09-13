Marmara’da yıllar sonra ilk kez görüldü! 1960’lı yıllardan bu yana...

Orfoz Nedir?

Orfoz balığı, gelişmiş türlerinde 40, hatta 60 kilo ağırlığa kadar ulaşabilir. Akdeniz ile Ege'nin güney sularında bulunan Orfoz balığı, dünyada ise Atlantik Okyanusu'nun her iki yakasındaki kıyılarında, Akdeniz'in güney kıyılarında yaygın olarak görülebilir. Çok nadir olarak Marmara Denizi'nde rastlandığı da olmuştur.

Orfoz balığı özellikleri bakımından yaklaşık 50-60 yıl yaşayabilen özel bir balık türüdür. Yaşadığı her yıl 1 kilo aldığı söylenir. Bilimsel ismi Epinephelus marginatus olan Orfoz balığının "Kara", "Taş Hanisi" ve "Arap" gibi farklı yöresel isimleri ve farklı türleri de bulunur.

Kayalık bölgeleri seven balık, büyük kafası ve dikenli yüzgeçleri ile desenli bir deriye sahiptir. Desenli derisi ve füme rengi sırtı sayesinde çok iyi kamufle olabilir. Tehlike anında kayaların altına açtığı oyuklara gizlenir. Yaşça küçük orfozlar 20-100 metre arası derinlikleri tercih ederken, yaşlı orfozlar 50-300 metre arası derinliklerde yaşar.

Çift cinsiyetli olan ve yalnız yaşayan orfozlar, kabuklular ve yumuşakçaları yiyerek beslenir. Kayaların altına açtıkları oyuklarla küçük balıkların üremesi ve büyümesi için elverişli bölgeler oluşturur. Hermafrodit özellikteki orfozlar, hayatlarına dişi olarak başlar ve cinsel olgunluğa eriştiğinde de dişidir. 18 yaşından itibaren ise kadın cinsel organları yok olarak erkeğe dönüşür ve kalan ömrünü erkek olarak geçirir.