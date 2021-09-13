Çekya’da yemek arayan köpek mutfağı yaktı! O anlar kamerada



Öte yandan Avrupa Evcil Hayvan Gıda Endüstrisi (FEDIAF) tarafından hazırlanan bir raporda ise, Çekya'daki evlerin neredeyse yüzde 41'i 2020'de en az bir köpeğe ev sahipliği yaptığı ve bu rakamın Avrupa Birliği'ndeki (AB) en yüksek 3. Rakam olduğu kaydedildi. Raporda yer alan listede ise en üst sırayı, yüzde 42 ile Romanya ve Polonya paylaştı. Tüm AB genelinde evlerin yüzde 25'i en az bir köpeğe sahipken, AB üye ülkeleri içinde en yüksek köpek nüfusunun ise 10,7 milyon ile Almanya'da bulunduğu belirtildi.

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