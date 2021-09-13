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Çekya’da yemek arayan köpek mutfağı yaktı! O anlar kamerada

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2021 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021
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Çekya’da yemek arayan köpek mutfağı yaktı! O anlar kamerada

Çekya’nın Sokolov şehrinde bir evin mutfağında yemek aramaya çalışan bir köpeğin ocağı yakmasının ardından mutfakta yangın meydana geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de hayvanlara zarar gelmeden yangını söndürebildi.

Çekya'nın Karlovy Vary bölgesindeki Sokolov şehrindeki bir evde geçen çarşamba günü bir köpek, evde sahipleri yokken yemek aradığı esnada mutfakta yangın çıkardı.

Evdeki bir kameraya kaydedilen olaya ait kayıtlarda köpek, mutfaktaki ocağın üzerinde yemek aradığı esnada ocağı yaktı.

O anlarda ocağın etrafındaki plastik kapların alev alması sonucunda da mutfakta yangın meydana geldi.

Mutfakta dumanların çıkmasının akabinde komşuların olayı itfaiye ekiplerine ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeklere zarar gelmeden yangını söndürdü.

"SIKI ÖNLEMLER ALINMALI"
Karlovy Vary İtfaiyesi Sözcüsü Martin Kasal yaptığı açıklamada, "Geldiğimizde sadece mutfak bölgesinde yayılan yangını kısa sürede söndürdük. Yangının sebebini araştırmaya başladığımızda ise evde kayıt halindeki kamerayı bulduk ve görüntüleri izleyince yangının sebebini anladık. Köpeklerin evde yalnız bırakılması durumunda oluşabilecek sorunlar nedeniyle sıkı önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Avrupa Evcil Hayvan Gıda Endüstrisi (FEDIAF) tarafından hazırlanan bir raporda ise, Çekya'daki evlerin neredeyse yüzde 41'i 2020'de en az bir köpeğe ev sahipliği yaptığı ve bu rakamın Avrupa Birliği'ndeki (AB) en yüksek 3. Rakam olduğu kaydedildi. Raporda yer alan listede ise en üst sırayı, yüzde 42 ile Romanya ve Polonya paylaştı. Tüm AB genelinde evlerin yüzde 25'i en az bir köpeğe sahipken, AB üye ülkeleri içinde en yüksek köpek nüfusunun ise 10,7 milyon ile Almanya'da bulunduğu belirtildi.

Yemek ararken ocak yandı yangın çıktı YEMEK ARARKEN OCAK YANDI YANGIN ÇIKTI
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