Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bu kapsamda Levent ve Çilekli'den TEM Otoyolu bağlantıları saat 05.30 itibarıyla trafiğe kapatılırken, sürücüler Büyükdere ve Uğur Mumcu caddelerini kullanabilecek.

Bisiklet parkuru için 05.30-10.30 saatleri arasında Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön) kapatılacak yollar olarak belirlendi.