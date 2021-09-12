Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Son dakika haberine göre: Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, kapalı olan yollara ilişkin açıklamada bulundu.
Boğaziçi Triatlonu nedeniyle 12 Eylül Pazar günü İstanbul'da bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, triatlon; yüzmede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arası, bisiklette Küçüksu-Kavacık-Harp Akademileri Kavşağı-TEM Otoyolu Güney Şeridi arası, koşuda ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasındaki 3 parkurda düzenlenecek.
Bu kapsamda Levent ve Çilekli'den TEM Otoyolu bağlantıları saat 05.30 itibarıyla trafiğe kapatılırken, sürücüler Büyükdere ve Uğur Mumcu caddelerini kullanabilecek.
Bisiklet parkuru için 05.30-10.30 saatleri arasında Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön) kapatılacak yollar olarak belirlendi.
Bu yollara alternatif olarak Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi ve M. Ali Birand Caddesi kullanılabilecek.
Bisiklet parkuru için ayrıca 06.00-09.30 saatleri arasında TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkisinden güney yolu, TEM Otoyolu güney yola bağlanan güney Maslak yan yol katılım noktası ve TEM Otoyolu güney Etiler katılım noktası trafiğe kapatılacak.
Söz konusu yollara alternatif olarak Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü belirlendi.
Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar koşu parkuru nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.
Sürücüler, M. Ali Birand, Okul, Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet caddeleri ile Yeni Riva Yolu ve E-80 Karayolu güney yan yolu kullanabilecek.
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