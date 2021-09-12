12 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı
Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2021 Pazar günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 12 Eylül 2021 Pazar hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB SON DAKİKA: 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak?
- ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF yaz okulu sınavı online, çevrimiçi mi olacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon Eylül ayında başlayacak mı?
- Faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Akbank, Vakıfbank, Halkbank...
- YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Üniversite ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
- Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran açıklama! O isim son noktayı koydu...
- Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...
- 8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...
- Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...
- Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?