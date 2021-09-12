Hayatını cehenneme çevirdi! Baltayla saldırdı

Ev savaş alanı gibiydi. Beyaz eşyalarımın hepsi kullanılamayacak halde. Birçok eşyayı da kamyona yükleyip götürmüş. İkinci kamyonu da doldurup kalan eşyaları da kaçıracakken polise haber verdim. Hayatımı cehenneme çevirmek istiyor, ne yapacağımı bilmiyorum. İki yıldır göçebe hayatı yaşıyorum. Eski kocam ise ortak aldığımız evde yasal olmadığı halde yaşıyordu. Öz çocuğumun bile bıçaklı saldırısına uğradım. Çocuğum ve eşim varken o eve giremiyorum. O da bunu bildiği için çocukları bahane ederek evden çıkmıyordu. Ama çocukların devlet koruması altına alınacağını öğrenince çıkmak zorunda kaldı.