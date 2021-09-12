Hayatını cehenneme çevirdi! Baltayla saldırdı
Son dakika haberine göre: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Sema Aytekin, iki yıl önce kendisini aldattığını öğrendiği eşi Ramazan Avalmaz'a boşanma davası açtı. Avalmaz boşandığı eşi Sema Aytekin’e cehennemi yaşattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Sema Aytekin, iki yıl önce kendisini aldattığını öğrendiği eşi Ramazan Avalmaz'a boşanma davası açtı. İddiaya göre boşanma haberini alan Avalmaz, Aytekin'i darp etti. Sema Aytekin yakınlarının evlerinde göçebe hayatı yaşamaya başladı. Ancak Aytekin, eski eşinin gazabından yine kurtulamadı.
Avalmaz, eski eşinin birlikte yaşadığı akrabalarına baltayla saldırdı, bazıları ağır yaralandı. Aytekin'in 13 yaşındaki öz oğlu E. A., iki yılın ardından birlikte yaşadıkları evlerine dönen annesine bıçakla saldırdı. Aytekin bu saldırıda kasıklarından ve karnından defalarca bıçaklandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın tedavilerinin ardından eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.
Ancak Avalmaz, karara uymayarak Aytekin ile birlikte aldıkları evde kendisi ve iki çocuğuyla yaşamaya devam etti. Aytekin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) gitti. ŞONİM'de Avalmaz'a elektronik kelepçe takılırken, başka bir eve yerleşmesi gerektiği, aksi takdirde iki çocuğun devlet koruması altına alınacağı bildirildi. Avalmaz evden ayrılırken Aytekin yaşadıklarını SABAH'a anlattı:
Ev savaş alanı gibiydi. Beyaz eşyalarımın hepsi kullanılamayacak halde. Birçok eşyayı da kamyona yükleyip götürmüş. İkinci kamyonu da doldurup kalan eşyaları da kaçıracakken polise haber verdim. Hayatımı cehenneme çevirmek istiyor, ne yapacağımı bilmiyorum. İki yıldır göçebe hayatı yaşıyorum. Eski kocam ise ortak aldığımız evde yasal olmadığı halde yaşıyordu. Öz çocuğumun bile bıçaklı saldırısına uğradım. Çocuğum ve eşim varken o eve giremiyorum. O da bunu bildiği için çocukları bahane ederek evden çıkmıyordu. Ama çocukların devlet koruması altına alınacağını öğrenince çıkmak zorunda kaldı.
İki yıldır babalarının yanında yaşayan çocuklarım kötü alışkanlıklar edindi. Öz çocuğum beni şeytan olarak görmeye başladı. Bir insan öz annesini bıçaklar mı? Çocuklar bununla da kalmadı, sigara, alkol her türlü kötü alışkanlara başlamışlar. Çocukları sevdiği için değil, bana karşı kullanabildiği için yanında tutuyor. Sesimi duyun, bir ailenin yok olmasına göz yummayın.
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